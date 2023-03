Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizist wird von 24-Jährigen angegriffen und bespuckt

Oberhausen (ots)

Ein Mann (24) leistete am Dienstagmorgen (14. März) im Oberhausener Hauptbahnhof erheblichen Widerstand gegenüber Mitarbeitern der Deutschen Bahn als auch der Bundespolizei. Dabei verpasste er einen Bundespolizisten eine Kopfnuss und spuckte ihn im weiteren Verlauf an. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.

In der Haupthalle des Oberhausener Hauptbahnhofes kam es um 07.00 Uhr zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 24-jährigen Deutschen und Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Bundespolizei wurde der renitente Mann bereits zu Boden gebracht und fixiert. Auf dem Weg zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof leistete er massiven Widerstand und sperrte sich gegen die Mitnahme. Dabei verpasste er einem Bundespolizisten eine Kopfnuss. Der Polizeibeamte erlitt eine Platzwunde an der Unterlippe. Auf der Dienststelle beleidigte der 24-Jährige die Uniformierten und bespuckte diese bei der Durchführung eines Atemalkoholtestes. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der zuständige Bereitschaftsrichter stimmte einer Blutentnahme sowie einer Gewahrsamnahme zu. Demnach verbleibt der Tatverdächtige bis einschließlich 18 Uhr im Polizeigewahrsam. Der Beamte wurde verletzt und war jedoch weiterhin dienstfähig.

Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und der Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell