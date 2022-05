Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.05.2022.

Wolfenbüttel (ots)

Täter scheiterten bei einem Einbruch in einen Bungalow.

Wolfenbüttel, Im Roggenkamp, 15.05.2022, 14:45-16:30 Uhr.

Die Täter verschafften sich in einem unbemerkten Zeitpunkt einen Zutritt in den Garten der geschädigten Familie. Im weiteren Tatverlauf hatten die Täter mit teilweise massiver Gewaltanwendung versucht, eine Schiebetür aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben und das Eindringen in das Haus gelang nicht. Die Täter flüchteten ohne Beute. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Kradfahrer kam von der Fahrbahn ab.

Cremlingen, Gardesser Straße, 15.05.2022, 16:10 Uhr.

Ein 48-jähriger Fahrer eines Motorrades kam offensichtlich alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Fahrzeug in einem Graben. Hierbei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu, die jedoch in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen musste das Krad bergen. Die Polizei ermittelt, ob die Ursache des Unfalls eine möglicherweise nicht angepasste Geschwindigkeit war.

