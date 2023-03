Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigungen an mehreren KFZ

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23 Uhr und 08 Uhr, wurden auf dem Festplatz drei Fahrzeuge, in der Karl-Leiling-Allee weitere zwei und in der Steingasse insgesamt zwölf PKW von unbekannten Tätern beschädigt. Hierbei wurden die teilweise hochwertigen Wagen zerkratzt, bei einigen die Heckscheibe und bei weiteren die Außenspiegel beschädigt. Derzeit wird die Schadenshöhe auf mindestens 12.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Messplatzes entlang zur Steingasse gesehen haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

