Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kinder und Hund ohne jede Sicherung im Fahrzeug transportiert

Dudenhofen (ots)

Am 03.03.2023 gegen 15:40 Uhr wurde eine 39-jährige Fahrzeugführerin in einem Kastenwagen in Dudenhofen einer Verkehrskontrolle unterzogen, da erhebliche Mängel bei der Ladungssicherung zu erkennen waren. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte festgestellt werden, dass sich auf der Ladefläche drei Kinder im Alter von zwei, drei und sieben Jahren ohne Kindersitz und angelegten Sicherheitsgurt befanden. Zudem saß ein Säugling lediglich in einem ungesicherten Maxi Cosi auf einem Sitz und ein Hund wurde ebenfalls nicht ordnungsgemäß transportiert. Die drei ungesicherten Kinder turnten weiterhin im Rahmen der Kontrolle auf der Ladefläche zwischen mitgeführten Matratzen herum. Nach Platzschaffung im Fahrzeuginneren durch Umladung der Matratzen wurden die Kinder und der Hund ordnungsgemäß gesichert. Die Mutter und Fahrzeugführerin erwartet nun mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen und eine empfindliche Geldstrafe.

