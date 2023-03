Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung zwischen drei Beteiligten

Speyer (ots)

Am 03.03.2023 gegen 12:30 Uhr meldete eine Zeugin eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern am Judomaxx in Speyer. Die zwei Tatverdächtigen waren zunächst fußläufig flüchtig, konnten jedoch im Nahbereich durch die Einsatzkräfte festgenommen werden. Als Grund für die Auseinandersetzung konnte ermittelt werden, dass sich die beiden 17- und 19-jährigen Täter im Bereich der Anlage des Judomaxx' danebenbenahmen und unter anderem mehrfach auf den Boden spuckten. Auf dieses Verhalten angesprochen, gingen die beiden Angreifer den Geschädigten körperlich an, schlugen ihn gegen den Oberkörper und verletzten ihn durch eine Kopfnuss. Womit die beiden nicht rechneten war, dass sich der 43-jährige Geschädigte durchaus zu wehren wusste und sie nach anfänglicher Überraschung in die Flucht schlug. Die beiden alkoholisierten Täter wiesen einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,78 und 1.56 Promille auf.

