POL-PDLU: Verbringung in psychiatrische Einrichtung

Am heutigen Morgen, gegen 9:00 Uhr, erschien ein 28-jähriger Schifferstadter Bürger bei der Polizeiinspektion Schifferstadt und verlangte in aufbrausender Manier die Herausgabe sichergestellter Gegenstände. Die Frage, um welche Gegenstände es sich handeln solle, ignorierte der Verantwortliche. Er tätigte widersprüchliche Aussagen, erweckte einen verwirrten Eindruck und wurde zunehmend aggressiver. Aufgrund eigengefährdender Aussagen sowie der schlagartig aggressiveren Stimmung musste der Mann fixiert werden. Hierbei ließ er sich zu Boden fallen. Anschließend konnte er ohne Gegenwehr fixiert und in einer Fachklinik einem Arzt vorgestellt werden. Im Rahmen des Einsatzes wurde niemand verletzt.

