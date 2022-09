POL-OG: Lahr - Erfolgreiche Kontrolle

Polizeipräsidium Offenburg

Lahr - Erfolgreiche Kontrolle

Mit mehrere Streifen wurde am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Max-Planck-Straße der Rauschgiftkriminalität in Lahr nachgegangen. Bei der Kontrolle von ungefähr 20 jüngeren Personen im Alter von 16 bis 25 Jahren, konnten insgesamt sieben Verstöße gegen das Betäubungsmittelrecht, drei Verstöße gegen das Waffengesetz und drei Verstöße wegen des Fahrens unter Drogeneinwirkung festgestellt. Bei der Überprüfung konnten an Betäubungsmitteln über 100 Gramm Haschisch und kleinere Mengen Kokain und Marihuana sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr dauern an. Sieben junge Männer und eine 20-jährige Frau erwartet nunmehr eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

