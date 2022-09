PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Zeugenaufruf+++ "Steinewerfer" auf der A643 Brücke: Wörther-See-Straße in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (Tatzeit: 03.09.2022 um 01:20 Uhr) kam es auf einer Brücke der A643 zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Eine Familie (Vater mit 2 erwachsenen Söhnen) befuhr die A643 in Richtung Wiesbaden - Innenstadt, als in Höhe des Brückenbauwerks der Wörther-See-Straße in Wiesbaden durch einen unbekannten Täter eine Holzlatte (1 Meter lang, ca. 8cm Durchmesser) von der Brücke geworfen wurde. Die Latte schlug auf die Motorhaube des Fahrzeuges auf und beschädigte so das Fahrzeug der Familie. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Holzlatte wurde vermutlich unmittelbar bei der Brücke durch einen unbekannten Täter aufgenommen und anschließend auf die Autobahn geworfen. Die Brücke verbindet die Saarstraße Wiesbaden mit dem Kallebad.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Kallebad oder der Brücke festgestellt haben und Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Wiesbaden.

