POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht in der Frankenstraße

Speyer (ots) - Am 03.03.2023 gegen 02:11 Uhr warfen bislang unbekannte Täter eine Notausgangstür eines Supermarktes in der Auestraße mit einem Gullydeckel ein. Hierdurch verschafften sich die unbekannten Täter Zugang in das Gebäude und konnten die eingeworfene Tür von innen öffnen. Im Innern versuchten die Täter eine Eingangstür zu einem Handy- und Technikshop einzuschlagen, was jedoch nicht gelang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500EUR. Ob Waren ...

