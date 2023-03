Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kollision zwischen Radfahrer und PKW

Speyer (ots)

Am 02.03.2023 gegen 08:20 Uhr befuhr eine 41-Jährige PKW-Fahrerin die Auestraße aus Richtung der Wormser Landstraße in Richtung der Franz-Kirrmeier-Straße. Zeitgleich befuhren Mutter und Tochter gemeinsam mit ihrem Fahrrad die Auestraße in entgegengesetzter Richtung rechtswidrig auf dem Fahrradweg. Auf Höhe eines Supermarktes bog die PKW Fahrerin nach rechts auf den anliegenden Parkplatz ab und übersah dabei die 44-jährige Mutter auf dem Fahrrad. Sie touchierte mit der rechten Fahrzeugseite das Vorderrad der Frau. Die 44-Jährige kam zu Fall und stürzte dabei auf die neben ihre fahrende 16-jähirge Tochter. Beide verletzten sich leicht. Es entsteht Sachschaden am PKW und den beiden Fahrrädern.

