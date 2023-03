Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 12-Jährige Radfahrerin von PKW übersehen

Römerberg (ots)

Am 02.03.2023 gegen 07:30 Uhr befuhr eine 12-Jährige auf ihrem Fahrrad die Germersheimer Straße von Heiligenstein kommend in Richtung Speyer. Im Einmündungsbereich der Berghäuser Straße übersah ein 51-Jähriger PKW-Fahrer, auf die Germersheimer Straße in Fahrtrichtung Speyer auffahren wollte, die bevorrechtigte Radfahrerin. Es kam zur Kollision und die Radfahrerin stürzte zu Boden. Sie klagte nach dem Sturz über Schmerzen im Knie.

