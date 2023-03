Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frau fällt auf angeblichen Mitarbeiter einer Sozialstation rein

Limburgerhof (ots)

Unter der Vortäuschung, Mitarbeiter einer Sozialstation zu sein, verschaffte sich am Donnerstagnachmittag ein unbekannter Mann Zutritt in das Haus einer 93-jährigen Frau aus Limburgerhof. Hier fragte der Mann nach 400 Euro Bargeld. Nachdem die betagte Dame dem Unbekannten 60 Euro ausgehändigt hatte, verließ er die Wohnung. Hierbei konnte er vom einem echten Mitarbeiter einer Sozialstation gesehen werden, der dann die Polizei verständigte. Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 50 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen, lange schwarze Haare, bunter Schal und schwarze Jacke. Hinweise bitte telefonisch unter 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell