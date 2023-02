POL-PDNR: Betzdorf - Reifenstecher unterwegs

Niederdreisbach (ots) - Im Tatzeitraum 06.02.2023 bis 07.02.2023 beschädigte ein bisher unbekannter Täter die Fassade des Umkleidegebäudes am Freibad in Niederdreisbach. Mit blauer Farbe hatte der Täter die Wand besprüht; es entstand Sachschaden. Hinweise an den Polizeibezirksdienst Daaden oder die PI Betzdorf. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz ...

mehr