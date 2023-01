Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Betzdorf (ots)

Am 14.01.2023 kam es gegen 18:20 Uhr vor dem Einmündungsbereich der Friedrichstr. / Steinerother Str. in Betzdorf zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein aus Richtung Alsdorf kommender 28-jähriger Mann aus der VG Betzdorf-Gebhardshain fuhr vor der o.g. Einmündung auf das vor der Ampelanlage wartende Fahrzeug einer ebenfalls in der VG Betzdorf-Gebhardshain wohnhaften 42-jährigen Frau auf. Diese habe in Richtung Steinerother Straße abbiegen wollen. Wohl weil der Unfallverursacher erheblich alkoholisiert war, versuchte dieser im Rahmen der Unfallaufnahme seinen Beifahrer, einen nichtalkoholisierten Verwandten, als eigentlichen Fahrzeugführer darzustellen. Dies konnte aufgrund der Zeugenaussagen vor Ort widerlegt werden. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe zu Beweiszwecken bei dem Unfallverursacher an, stellte dessen Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren ein. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht angegeben werden.

