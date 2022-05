Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbruch misslingt

Drei Verdächtige nahm die Polizei am Montag in Geislingen vorläufig fest.

Gegen 20.30 Uhr meldete ein Zeuge den Einbruchversuch in der Steingrubestraße. Drei Personen schlugen an einem Gebäude eine Scheibe ein. Daraufhin ging eine Alarmanlage los und die Drei flüchteten. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Tätern. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten diese kurze Zeit später im Bereich der Eberhardstraße vorläufig festgenommen werden. Die beiden 34 und 35 Jahre alten Männer, sowie die 36 Jahre alte Frau kamen auf ein Polizeirevier. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 34-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat und zur Festnahme wegen Illegalen Aufenthalts ausgeschrieben war. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

