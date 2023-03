Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stoppen Duo auf Diebestour

Dortmund - Recklinghausen - Berlin (ots)

Gestern Nachmittag (14. März) stellten Bundespolizisten zwei Männer, die in Dortmund mehrere Diebstähle begangen hatten. Auf der Wache identifizierte ein weiterer Geschädigter die Männer.

Gegen 14 Uhr wurde ein 55-Jähriger auf der Wache der Bundespolizei in Dortmund vorstellig. Er gab an, wenige Minuten zuvor im Dortmunder Hauptbahnhof von einem ihm Unbekannten geschlagen worden zu sein. Kurz zuvor sei er durch einen weiteren Unbekannten in ein Gespräch verwickelt worden, als er bemerkte, dass sich jemand an seinem Rucksack zu schaffen machte. Der Recklinghäuser drehte sich um und hielt den mutmaßlichen Dieb fest. Dieser wiederrum versetzte dem Reisenden einen Faustschlag, so dass die Männer fliehen konnten.

Wenig später, erkannten Bundespolizisten in ziviler Kleidung im ICE 640, der abfahrbereit im Dortmunder Hauptbahnhof stand, zwei junge Männer, die je einen Rucksack aus der Gepäckablage entwendeten. Deren Besitzer waren in der Sitzgruppe darunter eingeschlafen. Die Taschendiebstahlsfahnder konnten die marokkanischen Staatsangehörigen festnehmen und zur Wache bringen.

Dort erkannte der Recklinghäuser die beiden Männer (30, 33) aus Berlin wieder und identifizierte sie als seine Angreifer. Bundespolizisten werteten die Videoaufzeichnungen aus dem Bahnhof aus und bestätigten die Aussagen des 55-Jährigen.

Für die weiteren Ermittlungen werden sie auch die Videoaufzeichnungen aus dem ICE anfordern.

Bei den beiden Beschuldigten fanden die Einsatzkräfte Handys auf, die mutmaßlich aus weiteren Diebstählen stammten.

Die Bundespolizei leitete gegen die Beschuldigten Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell