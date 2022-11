Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Pennenfeld: Vier Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bonn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (24.11.2022) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Maidenheadstraße in Bonn-Pennenfeld alarmiert.

Gegen 02:05 Uhr wurde über Notruf ein Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses gemeldet. Die Feuerwehr brachte das Brandgeschehen unter Kontrolle. Vier der aus dem Haus evakuierten Bewohner erlitten durch das Einatmen von Rauchgas leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie in Krankenhäuser gebracht. Drei Wohnungen des Hauses waren nicht mehr bewohnbar.

Das zuständige Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell