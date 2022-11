Polizei Bonn

POL-BN: Bonn- Limperich: Dämmerungswohnungseinbruch - Einbrecher steigen über Balkon ein

Bonn (ots)

Am Mittwoch, dem 23.11.2022, brachen bislang Unbekannte auf der Küdinghovener Straße in die Wohnung eines Mehrparteienhauses ein. Nach dem jetzigen Sachstand kletterten die Tatverdächtigen auf einen Balkon, brachen die Balkontür auf, durchsuchten die Räume und die Wohnung nach Bargeld und Wertgegenständen. Durch ein Fenster verließen sie den Tatort. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer am Mittwoch, dem 23.11.2022, im Zeitraum von 15:00 Uhr- 21:00 Uhr, verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen hat, wird gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0228-150, oder per E-Mail KK13.Bonn@polizei.nrw.de, in Verbindung zu setzen. Die Bonner Polizei Informiert: Während viele noch auf dem Heimweg sind, sich noch mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt treffen oder den Einkauf erledigen, nutzen Einbrecher in diesen Tagen verstärkt die frühen Abendstunden und die damit verbundene Dunkelheit zur Tatausführung.

Deshalb heißt es gerade jetzt: Wohnung sichern, aufmerksam sein und die Polizei über den Notruf 110 informieren.

Weitere Tipps zum Schutz vor Einbrechern gibt es auf der Website: https://bonn.polizei.nrw/artikel/einbrecher-lieben-die-dunkle-jahreszeit Oder:https://bonn.polizei.nrw/einbruchschutz-wie-schuetze-ich-haus-und-wohnung (D.H)

