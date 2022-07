Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ergänzungsmeldung zur Unfallsofortmeldung von heute, 09:42 Uhr

Wellen (ots)

Bezugnehmend auf die o.g. Sofortmeldung folgende Ergänzungen zum Verkehrsunfall: Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der 55-jährige Motorradfahrer die B419 aus Richtung Konz kommend in Richtung Grevenmacher/Luxemburg. An der Einmündung B419/in Fahrtrichtung Nittel staute sich der Verkehr von der Grenzbrücke in Richtung Konz zurück. Zu dieser Zeit stand die 39 Jährige PKW-Fahrerin am Stop-Schild aus Richtung Nittel kommend um auf die B419 in Richtung Konz aufzufahren. Der PKW fuhr in den Einmündungsbereich ein, zur gleichen Zeit befuhr der Motorradfahrer die Gegenfahrbahn und überholte die wartenden PKW. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge bei geringer Geschwindigkeit. Der Motorradfahrer erlitt durch den Aufprall lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht, die PKW-Fahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls ärztlich behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Berufsverkehr wurde erheblich behindert, es kam zu längeren Rückstaus in Richtung Konz und in Richtung Nittel. Zur Erstellung eines Unfallgutachtens musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Die Maßnahmen vor Ort wurden durch die Feuerwehren aus Temmels, Wellen und Nittel sowie der Polizei aus Saarburg getroffen. Während der Unfallaufnahme ereigneten sich zwei weitere Verkehrsunfälle, bei denen jedoch lediglich Sachschaden entstand. Die Unfallaufnahme war gegen 10:15 Uhr beendet, der Verkehr konnte anschließend wieder uneingeschränkt freigegeben werden.

