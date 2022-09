Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einkaufswagen verursacht Unfall auf Parkplatz

Bremerhaven (ots)

Denkt man bei einem Verkehrsunfall wohl zuerst an einen Zusammenstoß zwischen Autos oder an die Beteiligung von Fußgängern und Radfahrern, so erwartete die Polizei Bremerhaven am gestrigen Dienstag, 20. September, im Bremerhavener Stadtteil Lehe ein etwas anderes Unfallfahrzeug.

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Langener Landstraße hatte sich gegen 12.15 Uhr ein Einkaufwagen selbstständig gemacht und war dabei gegen eine geparkte Limousine gestoßen. Ein 46-jähriger Mann hatte den Wagen nur kurz losgelassen und damit das Gefährt ins Rollen gebracht. An dem Honda entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Der Einkaufwagen blieb unversehrt.

