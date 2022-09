POL-Bremerhaven: Leblose Person in Leherheide: Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Bremerhaven (ots) - Einen offenbar ziemlich exquisiten Geschmack hatte der Ladendieb, der am Montagnachmittag, 19. September, ein Spirituosengeschäft an der Rickmersstraße in Bremerhaven-Lehe aufsuchte. Nach ersten Erkenntnissen betrat der Täter kurz vor 15 Uhr die Räumlichkeiten und hielt sich dort an einem Weinregal auf. Wenig später verließ er den Laden wieder ...

