LPI-EF: Versuchter Whatsapp-Trickbetrug

Landkreis Sömmerda (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda statteten einem 70-jährigen Mann aus Gebesee am Mittwochabend einen Hausbesuch ab. Gegen den Senior lag ein Haftbefehl wegen Missbrauch von Notrufen vor. Der Mann war in der Lage, die Geldstrafe von mehr als 1.000 Euro aufzubringen. Somit entging er einer Haftstrafe von einem Monat in einem Thüringer Gefängnis. (JN)

