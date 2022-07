LPI-EF: Haftbefehl vollstreckt

Erfurt (ots) - Ein 34-jähriger Mann aus der Johannesvorstadt von Erfurt musste am Mittwochmittag mit Ärger feststellen, dass sich Diebe an seinem Fahrrad vergriffen hatten. Die unbekannten Täter hatten die Tiefgarage seines Wohnhauses betreten und an dem Fahrrad zahlreiche Anbauteile abmontiert. Sie ließen lediglich den angeschlossenen Fahrradrahmen zurück. Der Wert der Beute wird auf circa 2.000 Euro beziffert. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

