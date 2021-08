Polizei Köln

POL-K: 210827-5-K Frontalzusammenstoß zwischen Audi und Volvo - Fahranfänger schwer verletzt

Köln (ots)

Nach dem Frontalzusammenstoß mit einem Volvo (Fahrer: 35) im Kreuzungsbereich Militärring/Dürener Straße in Köln-Lindenthal ist der 18 Jahre alte Fahrer eines Audi am Donnerstagnachmittag (26. August) schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Sein 18-jähriger Begleiter und der 35-jährige Fahrer des Kombi erlitten leichte Verletzungen.

Zeugenaussagen zufolge war der Fahranfänger gegen 16 Uhr mit seinem Audi A 1 auf dem Militärring in Richtung Innenstadt unterwegs. Er soll dann bei "Rot" in die Kreuzung Militärring/Dürener Straße gefahren und mit dem nach links in Richtung Gürtel abbiegenden Kombi frontal zusammengestoßen sein. (al/de)

