Polizei Köln

POL-K: 210827-3-K Radfahrer von Mercedes-Fahrer erfasst - Krankenhaus

Köln (ots)

Ein Mercedes-Fahrer (27) hat am Donnerstagvormittag (26. August) gegen 11 Uhr an der Kreuzung Neue Weyerstraße/Griechenpforte in der Innenstadt beim Linksabbiegen einen Fahrradfahrer (27) erfasst, der laut Zeugenangaben bei Rotlicht über die Straße gefahren sein soll. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Zweiradfahrer mit Kopfverletzungen in eine Klinik. (mw/ph)

