POL-K: 210827-4-K Alkoholisierter BMW-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab - Fluchtversuch schnell vereitelt

Ein mit etwa 1,4 Promille alkoholisierter Fahranfänger (19) ist am Donnerstagabend (26. August) mit seinem BMW in einer Kurve auf der Mindener Straße gegen eine Schutzwand geschleudert und anschließend vom Unfallort in Richtung Innenstadt davon gelaufen. Alarmierte Polizisten folgten dem schwerverletzen Bergheimer und stellten ihn am Rheinboulevard. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den schwer beschädigten BMW sicher.

Die drei Insassen blieben unverletzt, verhielten sich gegenüber den Polizisten jedoch renitent und aggressiv. Einer der drei Mitfahrer (19) kam einem Platzverweis nicht nach und wurde in Gewahrsam genommen. (mw/ph)

