Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ungebetener Gast in Altenburger Wohnheim

Altenburg (ots)

Altenburg: Weil sich ein 46-jähriger Mann am vergangenen Samstag (25.06.2022) unberechtigt auf dem Gelände eines Wohnheimes im Steinweg in Altenburg aufhielt, dort Anwohner anschrie und sich trotz Aufforderung nicht entfernte, informierte ein Mitarbeiter gegen 15.00 Uhr die Polizei. Der Mann war den Beamten nicht unbekannt. Er trat am gleichen Tag bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung. Zu Unterbindung weiterer Störungen wurde der Mann in Unterbindungsgewahrsam genommen, wobei der Tatverdächtige die Beamten zu allem Überfluss noch beleidigte. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann fortfolgend in die Obhut medizinscher Fachkräfte gegeben. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und Beleidigung ermittelt. (JMV)

