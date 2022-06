LPI-G: Polizei ermittelt nach Todesfall in Gößnitz

Gera (ots) - Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall beschäftigte die Geraer Polizei am Freitag in der Straße Hinter dem Südbahnhof. Ein 79-Jähriger befand sich zuvor gegen 10:57 Uhr an der Kreuzung Am Elsterdamm / Hinter dem Südbahnhof, aus Richtung Zentrum kommend, und wollte nach links in Richtung des Parkplatzes des dortigen Baumarktes fahren. Aus noch zu ermittelnden Gründen reagierte er verzögert auf das Grünlicht der Ampel und fuhr dann plötzlich mit zunehmender ...

