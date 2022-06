Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Baustellenabsperrung gestohlen und erwischt

Altenburg (ots)

Altenburg: Beamten der Polizei Altenburg gelang es am späten Samstagabend (25.06.2022) drei Diebe zu stellen. Doch beginnen wir am Anfang. Als er gegen 21.20 Uhr sah, wie drei unbekannte Personen Teile einer Baustellenabsperrung in der Leipziger Straße in Altenburg mitnahmen, informierte ein Anwohner umgehend die Polizei. Im Zuge eines Soforteinsatzes stellten die Beamten die drei vorgenannten Tatverdächtigen (23/23/25) in der Folge samt ihrer Beute. Neben einer Anzeige wegen Diebstahls durften die drei Männer die Absperrung zurückbringen und wieder aufstellen. (JMV)

