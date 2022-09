Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Originalverpackte Duschwanne auf Hinterhof: Eigentümer gesucht

Bremerhaven (ots)

Eine herrenlose Duschwanne meldete ein Zeuge am Mittwochmorgen, 21. September, der Polizei Bremerhaven. Der Mann hatte das in einem Karton originalverpackte Sanitärobjekt bereits zwei Tage zuvor auf einem Hinterhof zwischen der Hafenstraße und der Stormstraße entdeckt. Nachdem die 80 mal 80 Zentimeter große Wanne am Mittwoch dort immer noch stand, wandte er sich an die Polizei. Ein Eigentümer konnte zunächst nicht ausgemacht werden. Zudem steht nicht fest, ob die Wanne dort entsorgt werden sollte oder aus einer Straftat stammt. Die Polizei stellte das Objekt sicher und bittet nun um Hinweise auf den Eigentümer oder die Person, die es auf dem Hof abgestellt hat (0471/953-3221).

