POL-RTK: Mann mit Messer von Polizei festgenommen +++ Haustür hält Einbrechern stand +++ Unfall beim Abbiegen

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann mit Messer von Polizei festgenommen, Kiedrich, Scharfensteiner Straße, Freitag, 14.07.2023, 04:45 Uhr

(wie)Am frühen Freitagmorgen hat die Polizei einen psychisch auffälligen Mann, der in Kiedrich mit einem Messer in der Hand umherlief, festgenommen. Der 48-Jährige hatte selbst die Polizei angerufen und angekündigt, mit einem Messer bewaffnet auf die Straße zu gehen und dieses auch gegen Menschen einsetzen zu wollen. Sofort eilten Streifen der Polizei nach Kiedrich, die den Mann auch wenig später auf der Scharfensteiner Straße antreffen und ansprechen konnten. Hierbei hielt der 48-Jährige das Messer in der Hand und wollte es auch auf Aufforderung nicht weglegen. Er forderte die Beamten mehrfach auf, die Schusswaffe gegen ihn einzusetzen. Nach einer längeren Konversation gelang es der Polizei, den offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindlichen Mann zu überzeugen und er legte das Messer auf den Boden. Anschließend ließ er sich widerstandslos festnehmen. Danach konnte die Streife den 48-Jährigen in einer Fachklinik unterbringen.

2. Haustür hält Einbrechern stand,

Niedernhausen, Ginsterweg, 13.07.2023, 09.00 Uhr bis 13.15 Uhr,

(pl)Die Tür eines Einfamilienhauses im Ginsterweg in Niedernhausen hat am Donnerstag Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten zwischen 09.00 Uhr und 13.15 Uhr erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Unfall beim Abbiegen,

Idstein, Bundesstraße 8, 13.07.2023, 16.40 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall auf der B 8 bei Idstein wurden am Donnerstagnachmittag zwei Autos beschädigt und zwei 45 und 64 Jahre alte Autofahrerinnen verletzt. Die 64-Jährige war gegen 16.40 Uhr mit ihrem VW Golf von Waldems kommend auf der Bundesstraße unterwegs und wollte dann nach links in Richtung Oberems einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Opel Corsa der vorfahrtberechtigten 45-jährigen Autofahrerin. Die beiden Frauen erlitten leichte Verletzungen und die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

