PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher versuchen mehrfach im Kreisgebiet einzubrechen und scheitern +++ Gartenhütte aufgebrochen und Gegenstände entwendet +++ Unfallflucht auf Parkplatz von Getränkemarkt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher versuchen mehrfach im Kreisgebiet einzubrechen und scheitern, Oestrich-Winkel, Burgstraße / Hünstetten-Oberlibbach, Kornblumenweg / Walluf, Jakob-Fechtig-Weg, Freitag, 07.07.2023 bis Montag, 10.07.2023,

(fh)Im Laufe des vergangenen Wochenendes waren Einbrecher gleich mehrfach im Kreisgebiet unterwegs. Die Tatorte lagen dabei in Oestrich-Winkel, Oberlibbach und Oberwalluf. Im Jakob-Fechtig-Weg in Oberwalluf stellte ein Haubesitzer am Freitag fest, dass Unbekannte in einem bislang nicht näher eingrenzbaren Zeitraum versucht hatten, die Hauseingangstür aufzubrechen. Die Tür hielt jedoch stand und ermöglichte den Tätern so keinen Zutritt. Auch im Kornblumenweg in Oberlibbach gingen Einbrecher zwischen Sonntag- und Montagmittag ähnlich vor. Auch sie versuchten die Eingangstür aufzuhebeln, was ihnen offenbar ebenfalls nicht gelang, sodass sie unverrichteter Dinge die Flucht antraten. Zu guter Letzt geriet das Bürogebäude einer Universität in Oestrich-Winkel ins Visier von Langfingern. In der Burgstraße hatten sich die Unbekannten in derselben Nacht mit einem Gegenstand an einer Außentür zu schaffen gemacht und hier den Türrahmen beschädigt. Eingestiegen waren sie jedoch offenbar nicht. Die Täter waren also in keinem der bekanntgewordenen Fällen erfolgreich und verursachten letztlich einen Gesamtschaden von knapp 1.000 Euro.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zu der Tat in Walluf unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen, die Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112-0 zum Einbruch in die Universität. Hinweise zur Tat in Oberlibbach werden unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 von den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus entgegengenommen.

Möchten Sie sich zum Thema "Schutz vor Einbrechern" informieren und beraten lassen? Dann besuchen Sie gerne am Dienstag, den 18.07.2023 in der Fußgängerzone in Eltville einen Informationsstand der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Hier erhalten Sie zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr völlig kostenfrei Tipps und Tricks, um Ihr Eigenheim noch sicherer zu machen!

2. Gartenhütte aufgebrochen und Gegenstände entwendet, Schlangenbad-Hausen vor der Höhe, Taunusstraße, Sonntag, 09.07.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 10.07.2023, 07:15 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen haben Einbrecher eine Gartenhütte in der Taunusstraße in Hausen vor der Höhe aufgebrochen und aus dieser Werkzeug entwendet. Am Montagmorgen stellte der Besitzer des Gartens fest, dass Unbekannte offenbar in der Nacht zuvor das Fenster seines Schuppens aufgebrochen und sich so Zutritt zu diesem verschafft hatten. Aus der Hütte nahmen die Einbrecher unter anderem eine Kettensäge und einen Rasenmäher an sich und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts summiert sich auf rund 600 Euro.

3. Unfallflucht auf Parkplatz von Getränkemarkt, Taunusstein-Neuhof, Auf dem Kleinen Feld, Montag, 10.07.2023, 14:00 Uhr bis 18:20 Uhr

(fh)Im Laufe des Montagnachmittags beschädigte eine unbekannte Person auf dem Parkplatz eines Taunussteiner Getränkehändlers beim Ausparken einen Pkw und flüchtete. Zwischen 14:00 Uhr und 18:20 Uhr hatte ein Mann aus Orlen seinen weißen Mercedes A220 auf dem besagten Parkplatz abgestellt. Bei seiner Wiederkehr zum Abstellort stellte er einen frischen Schaden an der vorderen rechten Fahrzeugseite fest und informierte die zuständige Polizeistation. Eine bislang unbekannte Person hatte ersten Ermittlungen zufolge versucht links neben dem Mercedes einzuparken und diesen dann touchiert. Ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen, war der Unbekannte oder die Unbekannte vom Unfallort geflüchtet. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

