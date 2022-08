Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ettenheim (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer befuhr mutmaßlich in einem Zeitraum von Samstag ab 15 Uhr bis Montag 17 Uhr den Wirtschaftsweg von Ettenheimweiler in Richtung Tutschfelden. Er müsste auf der Höhe des sogenannten Königswegs von der Fahrbahn abgekommen sein. Hierbei beschädigte der Pkw-Lenker zwei Haltepfosten und dort wachsende Reben. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Gesucht wird höchstwahrscheinlich ein Peugeot oder ein Citroen mit erheblichen Schäden an der Fahrzeugfront sowie der vorderen Beleuchtungseinrichtung. Zeugen, welche Hinweise zu der Identität des Tatverdächtigen oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Ettenheim unter der Rufnummer 07822 44695-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell