POL-OG: Bühl, A 5 - Mit Pannenfahrzeug kollidiert

Bühl (ots)

Ersten Ermittlungen zufolge hat der Fahrer eines Lastwagens am Montagmorgen aus Unachtsamkeit ein Pannenfahrzeug auf der A 5 gestreift und so einen Sachschaden von rund 20.000 Euro verursacht. Der Fahrer des Peugeot hatte seinen Wagen kurz nach 8 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern auf dem Seitenstreifen stoppen müssen. Ein zur Hilfe kommender Audi-Fahrer hatte seinen Wagen vor dem Pannenfahrzeug abgestellt, als der Lenker des Lastwagens den Peugeot streifte und in der Folge auch der Audi durch umherfliegende Teile beschädigt wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. /ma

