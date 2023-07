PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher scheitern an Tür von Gemeindezentrum +++ E-Scooter gestohlen +++ Verkaufsbude von Schwimmbad aufgebrochen +++ Pkw überschlägt sich +++ Infostand der Polizei

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher scheitern an Tür von Gemeindezentrum, Eltville-Hattenheim, Hauptstraße, Samstag, 08.07.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 10.07.2023, 08:00 Uhr

(fh)Übers Wochenende haben Einbrecher versucht, in das katholische Gemeindezentrum in Hattenheim einzubrechen. Ersten Ermittlungen zufolge machten sich die Unbekannten zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen an einem Büro- und Lagerraum des Pfarrhauses in der Hauptstraße zu schaffen, indem sie eine Zugangstür aufhebelten. Die Tür hielt jedoch stand, sodass die Einbrecher ihr Unterfangen abbrechen und unverrichteter Dinge die Flucht antreten mussten.

Die Polizeistation Eltville erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06123) 9090-0.

2. Zwei E-Scooter gestohlen,

Idstein, Am Weißen Stein, Samstag, 08.07.2023, 15:15 Uhr

(fh)In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Diebe aus einem Mehrfamilienhaus in Idstein gleich zwei E-Scooter gestohlen. Die beiden Roller wurden von ihren jeweiligen Besitzern im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Weißen Stein" abgestellt und mit Fahrradschlössern gesichert. Der oder die Täter betraten unbemerkt über die Hauseingangstür das Treppenhaus, knackten dort die Schlösser der Roller und entwendeten diese. Mit ihrer Beute im Gesamtwert von circa 1.000 Euro gelang ihnen anschließend die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

3. Verkaufsbude von Schwimmbad aufgebrochen, Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee, Samstag, 08.07.2023, 19:30 Uhr bis Sonntag, 09.07.2023, 08:50 Uhr

(fh)In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Einbrecher auf dem Gelände eines Rüdesheimer Schwimmbads zugeschlagen. Am Sonntagmorgen stellte die Inhaberin einer auf dem Gelände in der Kastanienallee befindlichen Verkaufsbude fest, dass Unbekannte in der Nacht zuvor diese aufgebrochen und mehrere Gegenstände daraus gestohlen hatten. Unter anderem wurden durch die Täter Getränke und Bargeld entwendet. Derzeit liegen noch keine Hinweise zu den Einbrechern vor, weswegen die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 Hinweise entgegennimmt.

4. Fahrzeug überschlägt sich auf Bundesstraße, B 42, Höhe Abfahrt B260, Samstag, 08.07.2023, 20:20 Uhr

(fh)Am Samstagabend hat ein Autofahrer auf der B 42 bei Eltville die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sodass dieses mitten auf der Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Um 20:20 Uhr war der 44 Jahre alte Wiesbadener auf der Bundesstraße von Rüdesheim nach Wiesbaden unterwegs. In Höhe der Abfahrt zur B 260 verlor der Mann ersten Ermittlungen zufolge auf der linken Spur die Kontrolle über seinen Dacia, touchierte dabei fast die Mittelschutzplanke, lenkte gegen und stieß nun mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand zusammen. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der PKW und kam letztlich auf dem linken Fahrstreifen auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 44-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert, sein Fahrzeug vor Ort abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätz die Polizei auf rund 15.000 Euro.

5. Polizei lädt zu Informationsstand in Eltville ein, Eltville am Rhein, Schwalbacher Straße (Fußgängerzone), Dienstag, 18.07.2023, von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Am Dienstag, dem 18.07.2023, wird die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen in der Fußgängerzone von Eltville am Rhein einen Informationsstand aufbauen und interessierte Bürgerinnen und Bürger zu den Themen Wohnungseinbruch und Straftaten zum Nachteil älterer Menschen aufklären. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr freuen sich die Beamtinnen und Beamten auf Ihre Fragen und hoffen auf einen angeregten Austausch mit Ihnen. Die Beratungsstelle zeigt Ihnen unter anderem mögliche Schwachstellen einer Immobilie auf und offenbart Lösungsmöglichkeiten anhand technischer Sicherungen, um es dem Einbrecher schwerer zu machen. Besuchen Sie also am 18.07.2023 den Stand in der Schwalbacher Straße und erhalten Sie völlig kostenfrei und unverbindlich nützliche Tipps und Hinweise.

