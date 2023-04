Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Trunkenheitsfahrt mit Fahrerflucht

Offenburg (ots)

Nach einer Unfallflucht unter Alkoholeinfluss, sieht seit dem Wochenende ein Rollerfahrer einem Ermittlungsverfahren entgegen. Am Sonntag verlor der 43-Jährige in der Hauptstraße offenbar die Kontrolle über seinen Motorroller und beschädigte dabei gegen 17 Uhr ein geparktes Auto. Trotz eines Sachschadens von rund 3.000 Euro an dem Pkw, entfernte sich der Anfang Vierzig-Jährige unerlaubterweise vom Unfallort, um schließlich an einer Tankstelle in der Okenstraße anzuhalten. Der Sachschaden am Motorroller beläuft sich auf rund 200 Euro. Trotz dieser Ereignisse und mehrerer Stürze des Motorrollerfahrers auf dem Tankstellengelände, zog er sich keine Verletzungen zu. Eine Atemalkoholüberprüfung erbrachte bei dem Mann einen Wert von über 3 Promille. Daraufhin wurden dem Tatverdächtigen die Schlüssel für den Motorroller abgenommen. Den 43-Jährigen erwarten weitere strafrechtliche Konsequenzen aufgrund von Trunkenheit im Verkehr und der Unfallflucht.

/jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell