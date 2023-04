Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Zeugen nach Einbruch gesucht

Bühlertal (ots)

Zwei bislang noch unbekannte männliche Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in Lager- und Büroräume der Touristen-Information in der Hauptstraße eingebrochen. So sollen die Männer gegen 0:40 Uhr einen Eingang gewaltsam aufgehebelt und sämtliche Räume durchsucht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die nächtlichen Besucher einen Sachschaden in einer Höhe von mehreren hundert Euro, verließen den Tatort jedoch offenbar ohne Beute. Die Beamten des Polizeireviers in Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die einen mutmaßlichen Täter oder Fahrzeuge in der Hauptstraße gesehen haben könnten, sich unter der Rufnummer: 07223 99097-0 zu melden.

