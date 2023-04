Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Kriminalpolizei ermittelt

Gengenbach (ots)

In einer Pflegeeinrichtung in Fußbach soll es am Samstagmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 73 Jahre alten Mann und einem 70-Jährigen gekommen sein. Während die genauen Hintergründe des Disputs noch nicht abschließend geklärt sind, steht aktuell der Verdacht im Raum, dass der 73-Jährige seinen Kontrahenten kurz nach 12 Uhr unter anderem mit einem Messer attackiert haben soll. Der drei Jahre Jüngere blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unversehrt. Gegen den mutmaßlichen Angreifer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

/ya

