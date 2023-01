POL-PPKO: Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes

Koblenz (ots) - In der Nacht vom 24. auf den 25.01.23 wurde der Polizei Koblenz gegen 03.30 Uhr ein Rollerdiebstahl in der Hochstraße in Koblenz-Neuendorf gemeldet. Hierbei handelt es sich um einen blauen 25er Roller der Marke KEEWAY, der etwa in der Zeit zwischen Mitternacht und 03.30 Uhr entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz-Metternich in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

