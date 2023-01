POL-PPKO: Fahrradfahrer verletzt zwei Kinder und flüchtet

Koblenz (ots) - Am 23.01.23 wurde der Polizei Koblenz gegen 21.30 Uhr der Diebstahl eines Rollers gemeldet. Der Besitzer hatte das Fahrzeug, einen Roller der Marke KYMCO YUP, am 12.01. in der Römerstraße in Höhe der Hausnummer 64 abgestellt und den Diebstahl am Abend des 23.01. festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Koblenz unter der Rufnummer 0261-103 2510 zu wenden. Rückfragen bitte an: ...

