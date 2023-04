Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Festgenommen

Lahr (ots)

Ein 16-Jähriger versuchte am frühen Montagmorgen in der Weiherstraße mit einem Hyundai, dessen Schlüssel er vorher offenbar entwendet hatte, aus einer Garage zu fahren. Hierbei prallte er gegen die Hauswand. Durch die verständigte Streife des Polizeireviers Lahr konnte der Jugendlich noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Den anschließenden polizeilichen Maßnahmen widersetzte sich der junge Mann. Außerdem beleidigte er die eingesetzten Beamten. Ihn erwartet nunmehr ein entsprechendes Strafverfahren. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell