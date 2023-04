Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kontrolle

Rastatt

Bei der Kontrolle einer Shisha-Bar in der Rauentaler Straße am vergangenen Donnerstagabend hatten die Beamten des Polizeireviers Rastatt gemeinsam mit Kräften des Hauptzollamts Karlsruhe und Mitarbeitern der Stadt Rastatt einiges zu beanstanden. Im Fokus standen hierbei von polizeilicher Seite die Bestimmungen zur Allgemeinverfügung der Stadt Rastatt zum Umgang mit Wasserpfeifen sowie der Betrieb der Geldspielgeräte. Durch die Kräfte des Zolls wurde der Warenbestand an Wasserpfeifentabak in der Bar überprüft.

Im Zeitraum zwischen etwa 17 Uhr und 19 Uhr stellten die Ermittler fest, dass die Belüftungsanlagen nicht ordnungsgemäß funktionierten. Darüber hinaus wurden die vorgegebenen Brandschutzbestimmungen nicht eingehalten. Des Weiteren waren an den beiden in Betrieb befindlichen Spielautomaten weder erforderliche Prüfplaketten, noch ein notwendiges Hinweisschild zum verantwortlichen Aufsteller der Geräte angebracht. Insgesamt wurden über 100 Kilogramm Wasserpfeifentabak sowie über 200 E-Liquids beschlagnahmt. Letztlich steht auch der Verdacht im Raum, dass ein Angestellter, bei welchem es sich um einen Asylbewerber handelt, seine Arbeit illegaler Weise aufgenommen haben soll.

Die Behörden haben entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Durch Mitarbeiter der Stadt wurde bis auf Weiteres das Angebot zum Konsum von Shishas in der Bar untersagt.

