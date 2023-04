POL-OG: Ettenheim - Sturz nach Trunkenheitsfahrt

Bietigheim (ots) - Mehrere Gegenstände wurden am Wochenende aus einer Kleingartenanlage in der Friedhofstraße entwendet. Tatverdächtig sind zwei junge Männer, die sich mutmaßlich mit und unter zu Hilfenahme des Diebesgutes im angrenzenden Wald eine Hütte gebaut hatten. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger konnte bereits ermittelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. /ag Rückfragen bitte an: ...

