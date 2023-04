POL-OG: Rastatt - Auseinandersetzungen

Durmersheim (ots) - Ein 20-Jähriger steht im Verdacht, in der Nacht auf Samstag in eine Tankstelle in der Hansjakobstraße eingebrochen zu sein. Er konnte von Beamten des Polizeireviers Rastatt in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Der Heranwachsende soll kurz nach 1 Uhr eine Glasscheibe an der Front der Tankstelle zu Bruch gebracht haben und hierdurch in den ...

