Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Fahrraddieb gestellt. Die Kripo ermittelt und fragt: Wem gehört das Fahrrad?

Bild-Infos

Download

Dormagen (ots)

Am Donnerstagmorgen (16.06.), gegen 10:00 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei einen verdächtigen Mann, der sich schreiend mit einem Fahrrad auf der Straße "Im Daubenthal" in Dormagen aufgehalten habe. Der vermeintliche Dieb habe das Fahrrad aus einem dort befindlichen Container herausgeholt und sei damit in Richtung "An der Langenfuhr" weggegangen.

Durch Beamte der Wache Dormagen konnte der Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung in unmittelbarer Nähe angehalten und kontrolliert werden. Der 51-jährige Mann aus Köln konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen, er gab an, das Fahrrad gefunden zu haben.

Es besteht der Verdacht, dass der Mann das Fahrrad zuvor entwendet hat.

Die Polizei stellte das Fahrrad sicher und fragt, wer Angaben zu dem rechtmäßigen Eigentümer machen kann.

Es handelt sich um ein Citybike der Marke Peugeot, Typ Corona, Farbe silber (Bild anbei).

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell