Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen

Durmersheim (ots)

Ein 20-Jähriger steht im Verdacht, in der Nacht auf Samstag in eine Tankstelle in der Hansjakobstraße eingebrochen zu sein. Er konnte von Beamten des Polizeireviers Rastatt in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Der Heranwachsende soll kurz nach 1 Uhr eine Glasscheibe an der Front der Tankstelle zu Bruch gebracht haben und hierdurch in den Verkaufsraum eingestiegen sein. Eine auslösende Alarmanlage dürfte den Verdächtigen in die Flucht getrieben haben. Im Zuge einer Sofortfahndung geriet er jedoch in die Fänge einer Streifenbesatzung. Aus dem Tankstelle sollen mutmaßlich Zigaretten gestohlen worden sein. Das genaue Diebesgut ist allerdings noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell