Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B3 - Bundesstraße nach Auffahrunfall gesperrt

Offenburg (ots)

Ein Auffahrunfall auf der B3 zwischen Windschläg und Bohlsbach hat am Freitagnachmittag zu einem Leichtverletzten und einer Sperrung der Bundesstraße geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen prallte die Fahrerin eines Audi gegen 15:15 Uhr in das Heck eines Markengefährten. Während der Audi-Lenker durch die Kollision leichte Verletzungen erlitten hat, dürfte die mutmaßliche Unfallverursacherin ohne Blessuren davongekommen sein. Der Sachschaden an den stark beschädigten Fahrzeugen wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die B3 war nach Beendigung der Bergungsmaßnahmen gegen 16:15 Uhr wieder frei befahrbar. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten neben Helfern des Rettungsdienstes und eines Notarztes die Maßnahmen an der Unfallstelle.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell