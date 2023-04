POL-OG: Loffenau - Identität noch ungeklärt, Hinweise erbeten

Gaggenau, Ottenau (ots) - Am Freitag gegen 2:35 Uhr konnte eine Anwohnerin einen lauten Knall in der Haydnstraße vernehmen. Beim Nachschauen fand die ihren geparkten Toyota beschädigt an einer weiter entfernten Stelle stehen. Durch eine Polizeistreife wurde ein Kennzeichen an der ursprünglichen Abstellörtlichkeit des Wagens aufgefunden. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne ...

mehr