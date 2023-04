Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Friesenheim (ots)

Ein 18-jähriger VW-Fahrer war am frühen Freitagmorgen auf der Adlerstraße unterwegs. Kurz nach 3 Uhr fuhr der Fahrzeuglenker offenbar auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts gegen eine Verkehrsinsel, steuerte gegen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einen am Gehweg gepflanzten Baum und fuhr auf einen geparkten Peugeot auf. Durch den Aufprall wurde der Wagen gegen ein davor stehendes Verkehrszeichen geschoben. Weiterhin touchierte der Unfallverursacher mit seiner rechten Fahrzeugseite eine Hauswand und prallte auf einen geparkten Ford. In Folge wurde der Ford auf einen davor geparkten Toyota geschoben. Von den vier Insassen im VW wurde der Fahrer sowie ein 17 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Zwei weitere Beifahrer im Alter von 18 und 19 Jahren blieben glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden an den vier Fahrzeugen wird auf etwa 26.000 Euro beziffert. Der entstandene Schaden an Hauswand, Verkehrsinsel und Verkehrszeichen kann noch nicht beziffert werden. Drei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

