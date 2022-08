Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemeldung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des PP Pforzheims (Enzkreis) Engelsbrand - Einbrecher dringt in Einfamilienhaus ein: Festnahme

Engelsbrand (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann wurde am Freitagabend vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, in ein Wohnhaus eingebrochen zu sein und Diebesgut im Gesamtwert von rund 15.000 Euro an sich genommen zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte der 21-Jährige, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, über ein geöffnetes Fenster im ersten Obergeschoss ins Innere des am Ortsrand von Engelsbrand gelegenen Hauses. Dort bemächtigte er sich mehrerer elektronischer Geräte, Uhren, Schmuck und Bargeld. Im Anschluss flüchtete er mitsamt dem Diebesgut. Kurze Zeit später haben Polizeibeamte des Polizeireviers Neuenbürg den tatverdächtigen Mann innerorts, im Bereich einer Bushaltestelle, vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Mannes und seiner mitgeführten Gegenstände konnte noch vor Ort ein Großteil des Diebesguts aufgefunden werden. Weiterhin hatte er Einbruchswerkzeug und eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurde der Tatverdächtige, ein syrischer Staatsangehöriger, am Samstagmittag dem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen und Hintergründen dauern an.

Sabine Maag, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Mirko Heim, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

